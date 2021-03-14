Марианна Абравитова раскрыла, кто и зачем уничтожает институт семьи

Страны «золотого миллиарда» пропагандируют однополые отношения и стремятся разрушить институт семьи, чтобы сократить численность населения Земли. Таким мнением поделилась в беседе с ФАН психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, инициаторы политики гендерно-нейтрального воспитания детей осознают, насколько это опасно для детской психики.

«Для них это не риски, а выверенная концепция, которая ведет туда, куда им нужно. Насколько я понимаю, они хотят достичь нескольких целей. Например, убить институт семьи. Это нужно им для того, чтобы рождалось меньше детей на этой планете. Тот самый «золотой миллиард» остается активным игроком. Они считают, что Земля перенаселена», — сообщила специалист.

Марианна Абравитова также описала, как конкретно устроен механизм подобного контроля населения.

«Люди с такой «взломанной» психикой более управляемы. Обратите внимание, вся политика управления людьми строится на инстинктах. Страхи, половое влечение. Чтобы манипулировать толпой, людей хотят держать в страхе и подпитывать определенные потребности. Так было во все времена. Многие религии основаны на страхе. Только потом уже следуют какие-то приятные вещи», — пояснила собеседница.

В завершение она указала на разрушительный характер насаждаемых современных ценностей.

«Это продуманная стратегия, направленная на узкие цели. Возможно, мы не понимаем многие из них и то, насколько они ужасны. Однако то, что идет некое разобщение, противопоставление друг другу определенных слоев общества, это однозначно», — резюмировала психолог.

Ранее Марианна Абравитова объяснила запрет слов «папа» и «мама» в церковной школе.