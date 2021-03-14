Ношение медицинских масок может привести к экологической катастрофе

Копенгаген, 14 марта. Медицинские маски, распространившиеся по всему миру из-за пандемии COVID-19, представляют колоссальную угрозу для окружающей среды из-за трудностей с их переработкой.

Маски для защиты от коронавирусной инфекции представляют для экологии куда большую угрозу, чем полиэтиленовые пакеты. Такой вывод по итогам многочисленных исследований сделала группа западных ученых. Они написали научную статью и опубликовали ее в журнале Frontiers of Environmental Science & Engineering.

В работе исследователи назвали данное СИЗ «бомбой замедленного действия». Медицинские маски распадаются на опасные микроволокна, которые также могут перенести вредные химические вещества в окружающую среду.

«В связи с увеличением количества сообщений о ненадлежащей утилизации масок необходимо признать эту экологическую угрозу и предотвратить ее превращение в следующую проблему с пластиком», — цитирует исследователей Daily Mail.

Одноразовые маски для лица крайне сложно переработать из-за их многослойного состава. В связи с этим ученые советуют людям начать пользоваться хлопковыми масками для лица, а не одноразовыми.

Не так давно американские ученые провели исследование и выяснили, что материал, из которого изготавливают многоразовые маски, влияет на их эффективность. Тестирование показало, что качество характеристик синтетических тканей не меняется в зависимости от уровня влажности. Хлопчатые материалы же, напротив, увеличили свою эффективность с повышением уровня влажности на 33%.