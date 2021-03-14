Ани Лорак зажгла с Валерией Ланской под свой хит на шоу «Точь-в-точь»

Москва, 14 марта. Актриса Валерия Ланская спародировала на шоу «Точь-в-точь» знаменитую певицу Ани Лорак. Звезда, как и многие члены жюри, осталась в восторге от номера.

Ланская появилась на сцене популярного проекта в коротком блестящем платье. Актриса исполнила хит Лорак «Зажигай сердце» и сорвала шквал аплодисментов.

Лорак, находившаяся в зале, осталась под впечатлением от пародии. Она похвалила Ланскую и обратила внимание, что некоторых зрителей номер удивил, а кого-то даже поверг в шок.

«Я могу сказать, что огонь. Огонь вышел на сцену, сверкает. Красотка, такая сексуальная, такая женская энергия. <…> Это и значит быть настоящим артистом, когда ты подключаешься под какой-то такой ток со Вселенной. И есть такое волшебство общения артиста со зрителем», — заявила исполнительница.

Ведущий шоу Александр Олешко в шутку предложил певице «поддать тока». Лорак с энтузиазмом восприняла идею. Вместе с Ланской они вновь пропели строки хита и вызвали еще более бурную реакцию зала.

Все члены жюри, кроме юмориста Максима Галкина, после такого зажигательного выступления поставили актрисе высший балл. Их поразило, как точно Ланская передала образ Лорак. А вот муж певицы Аллы Пугачевой посчитал преображение неудавшимся. Актрису он сравнил с сумасшедшей фанаткой, которая рада исполнить песню Лорак.

В одном из прошлых выпусков шоу актер Максим Аверин обрушился на одного из участников. Певец Митя Фомин попытался вжиться в образ народного артиста РСФСР Льва Лещенко. «Пошлая» пародия вывела члена жюри из себя.