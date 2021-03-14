Константин Ремчуков заявил об изменении политики США по отношению к России

Москва, 14 марта. Выпады американского госсекретаря Энтони Блинкена доказывают изменение отношения администрации президента США Джо Байдена к России.

К такому выводу пришел гендиректор «Независимой газеты» Константин Ремчуков. Глава Госдепа Соединенных Штатов ранее поставил под сомнение задержание политиков в Москве во время проведения форума «Муниципальная Россия», который был организован нежелательной организацией.

«Комментарий и заявление госсекретаря носят системный характер и подтверждают изменение отношения администрации Байдена к России», — считает Ремчуков.

Эксперт подчеркнул, что бывший американский президент Дональд Трамп и его администрация не обращали внимания на подобные внутригосударственные вопросы РФ.

Как стало известно ранее, политолог Сергей Карнаухов назвал законными действия МВД при задержании участников форума «Муниципальная Россия».