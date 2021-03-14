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Пензенские росгвардейцы помогли оставшимся без денег школьникам попасть домой

Пензенские росгвардейцы помогли оставшимся без денег школьникам попасть домой

Пенза, 14 марта. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области откликнулись на просьбу школьников о помощи. Подростки не могли вернуться домой после прогулки.

Четверо учащихся в возрасте 11–14 лет гуляли по Пензе и оказались без денег в кармане. Когда поняли, что средств на дорогу домой и возможности связаться с родителями нет, обратились за помощью к правоохранителям.

Представители Росгвардии получили сообщение от подростков в 21:40 по местному времени (совпадает с московским). Те рассказали о своей проблеме и о том, что находятся поблизости от торгово-ярмарочного комплекса по улице Суворова.

«Росгвардейцы при взаимодействии с коллегами из полиции помогли школьникам связаться с родителями и доставить детей домой», — приводит портал SMI58.RU слова начальника пресс-службы управления Росгвардии по региону Дениса Кострюкова.

В Москве сотрудники Росгвардии накануне вернули родителям потерявшуюся девочку с ограниченными возможностями здоровья. Она находилась на улице одна, без верхней одежды и была напугана. На Камчатке росгвардейцы спасли людей из-под лавины.

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