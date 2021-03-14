Пензенские росгвардейцы помогли оставшимся без денег школьникам попасть домой

Пенза, 14 марта. Сотрудники вневедомственной охраны управления Росгвардии по Пензенской области откликнулись на просьбу школьников о помощи. Подростки не могли вернуться домой после прогулки.

Четверо учащихся в возрасте 11–14 лет гуляли по Пензе и оказались без денег в кармане. Когда поняли, что средств на дорогу домой и возможности связаться с родителями нет, обратились за помощью к правоохранителям.

Представители Росгвардии получили сообщение от подростков в 21:40 по местному времени (совпадает с московским). Те рассказали о своей проблеме и о том, что находятся поблизости от торгово-ярмарочного комплекса по улице Суворова.

«Росгвардейцы при взаимодействии с коллегами из полиции помогли школьникам связаться с родителями и доставить детей домой», — приводит портал SMI58.RU слова начальника пресс-службы управления Росгвардии по региону Дениса Кострюкова.

В Москве сотрудники Росгвардии накануне вернули родителям потерявшуюся девочку с ограниченными возможностями здоровья. Она находилась на улице одна, без верхней одежды и была напугана. На Камчатке росгвардейцы спасли людей из-под лавины.