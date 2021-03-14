Экс-президент Украины рассказал о «тупике» в переговорах по Донбассу

Киев, 14 марта. Глава киевской делегации по Донбассу Леонид Кравчук заявил, что Россия якобы не желает урегулирования ситуации на востоке Украины.

По его словам, сейчас все переговоры по этому вопросу находятся в тупике. С сентября 2020 года не был выполнен ни один пункт соглашений. Переговоры заблокированы под видом новых механизмов и предложений, сказал первый президента Украины.

Кравчук добавил, что Россия якобы изучает мирный план по урегулированию ситуации на Донбассе, которые предложили Украина, Франция и Германия. Но Москва продолжает отрицать существование документа.

Речь идет о доработанных 10 марта Киевом мерах. По словам главы Офиса президента Украины Андрея Ермака, план якобы ждет одобрения со стороны Москвы. Однако российская сторона исключила наличие подобных предложений.

Ранее Леонид Кравчук заявил о планах привлечь США к переговорам по ситуации на востоке Украины.