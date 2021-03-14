Клава Кока раскрыла, о чем говорила с Пугачевой на дне рождения Ивлеевой

Москва, 14 марта. Известная российская певица и блогер Клавдия Высокова, выступающая под псевдонимом Клава Кока, встретилась с Аллой Пугачевой на вечеринке Насти Ивлеевой.

На днях телеведущая Настя Ивлеева отметила 30-летие. Она устроила вечеринку в одном из крупных ресторанов Москвы. Поздравить звезду пришли модные блогеры, а также звезды первого эшелона. Среди приглашенных была сама Примадонна российской эстрады Алла Борисовна.

Певица Клава Кока опубликовала в Instagram фото с женой Максима Галкина и посвятила ей длинный пост. Исполнительница хита «Краш» призналась, что в первый раз встретилась с Пугачевой семь лет назад. Тогда будущая звезда принимала участие в проекте «Фактор А». Королева эстрады была среди членов жюри и сразу отметила «изюминку» в Коке. Но талантливой участнице не суждено было дойти до финала.

«Все было не зря, каждое поражение было шагом к победе. Вчера с Аллой Борисовной мы поговорили и посмеялись. Оказывается, она знает меня и мои песни», — написала довольная Клавдия.

Новая запись всего за сутки набрала более 320 тысяч лайков. Ее также оценили стилист Влад Лисовец и коллеги Клавы Коки по сцене. Им понравился наряд 71-летней Примадонны и «хулиганский» образ 24-летней певицы.

Ранее сообщалось, что Клава Кока поделилась с поклонниками снимками из своего детства. Звезда призналась, что до переезда из Екатеринбурга в Москву была самой обычной девчонкой и только в подростковом возрасте стала мечтать о большой сцене.