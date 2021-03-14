Особняк экс-губернатора Саратовской области превратили в реабилитационный центр

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев вместе с другими региональными чиновниками посетил строящийся реабилитационный центр для ветеранов. Объект создается на базе так называемого «особняка Аяцкова», в ремонт было вложено около 100 млн рублей. Строительные работы практически завершены, осталось завезти и установить необходимое оборудование. Церемония открытия запланирована на апрель, точная дата станет известна позже.

«Объект очень сложный. Нужно отдать должное строителям, которые приложили немало усилий, чтобы привести его в порядок. Это стационар для наших ветеранов, которые будут проходить здесь реабилитацию. Они — пациенты особой категории, требующей повышенного внимания и заботы. Значит, все должно быть сделано с душой и на совесть. Центр расположен в отличном месте — чистый воздух, красивая природа. Хороший уход и комфортные условия пребывания будут способствовать оздоровлению ветеранов», — написал Радаев в Instagram.

Ранее особняк, который теперь станет центром реабилитации, принадлежал бывшему губернатору области Дмитрию Аяцкову. После разбирательств и уголовного дела экс-чиновник лишился шикарной постройки, которая отошла государству. «Особняк Аяцкова» несколько раз пытались продать на аукционе, но покупателей не нашлось. Также были планы открыть там детский сад, гостиницу и «Дом приема официальных делегаций», но найти окончательное применение зданию удалось только через несколько лет.



Руководитель исполкома организации «Инвалиды Афганистана» Николай Телегин приветствовал появление нового реабилитационного центра.

«Однозначно хорошая новость! У нас уже есть подобный объект от областного госпиталя, очень приличный. Мы с организацией «Боевое Братство» посильно помогаем им, закупили несколько телевизоров и холодильников. Новое здание понадобилось, потому что не всем желающим хватает места. Уже имеющийся центр не безразмерен: это сейчас весна, многие на дачах занимаются, а так обычно многие хотят туда попасть. Здоровье поправить, просто немного отдохнуть опять же. Туда могут попасть не только ветераны боевых действий, лечение могут проходить и те же самые труженики тыла. Даже ветераны Великой Отечественной, которых так мало осталось, там бывают. Обычно они дома уже предпочитают сидеть, конечно, но всё-таки», — прокомментировал Телегин.

В реабилитационных центрах лечение проходит по «многофакторной системе». Помимо лечения болезней и старых ранений, ветераны при необходимости также получают психологическую помощь. За последние годы в России была создана сеть подобных учреждений, имеющих большое значение для экс-военнослужащих.



Ветеран боевых действий Олег Н. высоко оценил появление нового филиала реабилитационного центра, отметив, что недостатка в желающих пройти лечение не будет.

«Давно пора было, нам уже несколько лет это обещали. Такой дворец простаивает, наконец-то его приспособили под хорошее дело. Конечно, «роскошеств» прежнего губернатора мы уже не увидим: говорят, что за время вынужденного простоя из особняка все выломали и вывезли. Но это не важно, уверен, что строители превратили здание в «конфету». Нам, ветеранам, многого не надо: спокойствие, минимальный комфорт и медицинские процедуры. Позолоченные окна и потолочная лепнина нас не интересуют. Ветеранов в Саратове и области много, желающих будет много. Спасибо городу, в общем», — резюмировал Олег.

Начало работы нового реабилитационного центра, безусловно, обрадует многочисленных саратовских ветеранов. Как стало известно корреспонденту ФАН, ветеранские организации хотят принять участие в церемонии открытия. «Боевое братство» также планирует помогать центру с покупкой бытовой техники и других вещей в случае необходимости.



Ранее ФАН сделал репортаж о готовящихся больших стройках в Саратове. В список вошли магистраль до Гамбурга, аквапарк и поликлиника.