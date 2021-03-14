Владимир Путин лично поучаствует в коллегии Генпрокуратуры РФ

Москва, 14 марта. Об этом стало известно 14 марта. Президент России будет принимать участие в очном формате.

В эфире федерального телеканала «Россия-1» уточнили, что запланированные переговоры пройдут на следующей неделе. Кроме участия в коллегии Генеральной прокуратуры, президент России Владимир Путин проведет совещание по социально-экономическому развитию Крыма.

Мероприятие по Крыму состоится в день воссоединения республики с Россией. В ближайшее время глава государства планирует провести переговоры с президентом Киргизии Садыром Жапаровым в формате телемоста. В рамках онлайн-встречи будет открыт Таласский золоторудный комбинат.

Недавно Генпрокуратура проанализировала рост преступности в стране за 2020 год. По итогам исследования, криминогенная обстановка улучшилась сразу в 35 субъектах РФ.