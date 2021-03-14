Нардеп Дубинский указал на мошенничество в партии «Слуга народа»

Киев, 14 марта. Киевская областная организация не собирается проводить конференцию 14 марта. Об этом заявил исключенный из партии «Слуга народа» депутат Александр Дубинский в Facebook.

Украинец заверил, что никто не обращался ни в областную организацию, ни к ее руководству с предложением о проведении конференции.

«Обращаюсь ко всем членам партии «Слуга народа» с требованием немедленно выявить мошенников и привлечь их к ответственности», — написал Дубинский.

Александр Дубинский добавил, если руководство «Слуги народа» не опровергнет информацию об организации конференции, это будет означать, что доверять представителям партии нельзя и «они становятся такими же мошенниками, как аферисты с Банковой».

Руководство правящей украинской партии сообщало, что проведет внеочередную конференцию Киевской областной организации 14 марта. На ней представители политсилы собирались решить дальнейшую судьбу пребывания нардепа Александра Дубинского в должности руководителя.

Ранее стало известно, что депутат хочет «потроллить» Раду из-за законопроектов о Конституционном суде.