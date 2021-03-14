Двенадцать полицейских пострадали в столкновениях на протестах в Германии

Дрезден, 14 марта. Участники протестных акций против ограничений, введенных из-за коронавируса, устроили погромы и нападения на полицейский.

После столкновений возбуждены 47 уголовных преступлений, зафиксированы 943 административных правонарушения. В их числе 17 случаев сопротивления сотрудникам полиции, девять физических нападений на силовиков, семь оскорблений и по два нарушения закона об оружии и закона о собраниях, сообщила газета Die Zeit.

Как минимум четырех демонстрантов в возрасте от 16 до 50 лет задержали после мероприятия. По данным Tagesspiegel, их обвиняют в нападении на сотрудников полиции.

Известно, что протестные мероприятия состоялись не только в Дрездене, но и в других городах Германии. Несколько тысяч человек собрались в разных точках страны, чтобы выразить свое несогласие с введенными коронавирусными ограничениями.

Локдаун в стране ввели в конце прошлого года и с того момента постоянно продлевают. Закрылись все учреждения, кроме продуктовых магазинов, аптек, банков, почтовых отделений, медицинских клиник и ряда других организаций.

Ранее сообщалось, что врачи Сенегала объявили забастовку из-за вспышки насилия во время массовых протестов.