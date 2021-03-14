Российские политологи объяснили смену посла в Белоруссии

Москва, 14 марта. Россия намерена сменить посла в Белоруссии для оказания содействия в урегулировании политического кризиса в республике.

Как стало известно, предполагаемым руководителем дипломатического представительства может стать Евгений Лукьянов. Его кандидатура была одобрена в Госдуме РФ.

Заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин сообщил, что последние два российских посла в Белоруссии проявляли либо жесткость, либо чрезмерную лояльность.

«Остается надеется, что в этот раз получится попасть точно, и Лукьянов сможет стать каким-то средним вариантом между Бабичем и Мезенцевым — с Лукашенко нельзя быть слишком мягким или жестким, тут нужно нечто среднее», — сказал эксперт.

Политолог Андрей Суздальцев считает, что Белоруссия не сможет самостоятельно урегулировать сложившуюся ситуацию. В этом плане ей понадобиться политическая и экономическая поддержка российской стороны. Поэтому сейчас необходим опытный менеджер, который способен на принятие неординарных решений.

Как стало известно ранее, двух белорусских консулов могут выслать из Польши.