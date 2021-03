SpaceX: многоразовая ступень Falcon 9 успешно села на платформу в Атлантике

Вашингтон, 14 марта. Многоразовая первая ступень ракеты-носителя Falcon 9, запущенной на орбиту с 60 спутниками проекта Starlink, успешно села на плавучую платформу в Атлантике.

Вертикальная посадка на автоматическую плавучую платформу Of Course I Still Love You в Атлантике была произведена ​​через 8 минут 26 секунд после пуска ракеты. Платформа находилась ориентировочно в 630 км от космодрома на мысе Канаверал. Об этом информирует американская компания-разработчик SpaceX.

Стоит отметить, что многоразовая ступень ракеты-носителя Falcon 9 использовалась для пусков уже в девятый раз.

Напоминаем, что тяжелая ракета-носитель Falcon 9 со спутниками, которые призваны продолжать развертывание глобальной сети интернет-покрытия Starlink, была запущена в 6:01 утра по времени Восточного побережья с космодрома NASA на мысе Канаверал во Флориде.

Ранее компания SpaceX объявила о запуске ракеты-носителя Falcon 9 с 60 микроспутниками проекта Starlink.