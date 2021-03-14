Жертва стрельбы в клубе Благовещенска был ранен в голову

Благовещенск, 14 марта. Медики полностью обследовали 28-летнего пострадавшего при стрельбе в местном ночном заведении. Ему диагностировали огнестрельное ранение лицевой части.

Сейчас пациент Саид У. находится в клинической больнице города. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести, сообщил источник ФАН.

По неофициальным данным, в ночном клубе на Пионерской улице стреляли три раза. Пользователи соцсетей подчеркивали, что после инцидента стены и перила в помещении были в крови. Люди даже прикладывали фотографии якобы с места события.

Стражи порядка начали проверку по данному факту. По их версии, злоумышленники стреляли за пределами ночного заведения.