Станет ли саммит «Четверки» началом новой холодной войны

Премьер-министр Индии Нарендра Моди принял участие в первом саммите стран «Четверки» вместе с президентом США Джо Байденом, премьер-министром Австралии Скоттом Моррисоном и премьер-министром Японии Есихидэ Сугой. Мероприятие было посвящено расширению сотрудничества в Индо-Тихоокеанском регионе, формированию инициативы по вакцинации против коронавируса и решению проблемы изменения климата. Были затронуты вопросы безопасности и нового мирового порядка.

Подробнее о том, как Индия стала фабрикой «Четверки», а Китай получил вежливое предупреждение — расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

Что такое «Четверка»?

Возникшая в 2007 году «Четверка» задумывалась как пространство для сотрудничества в целях обеспечения общей безопасности и других интересов в Индо-Тихоокеанском регионе. Однако очень быстро стало понятно, что форум негласно направлен на противодействие военному и экономическому подъему Китая. В 2017 году США и Австралия увидели, что Китай не только растет, но и становится жестким конкурентом, и активизировали деятельность «Четверки».

В марте 2021 года на виртуальной встрече впервые присутствовали высшие лидеры четырех стран.

Решение президента США Джо Байдена сделать собрание «Четверки» одним из своих первых многосторонних саммитов «говорит о том значении, которое мы придаем тесному сотрудничеству с нашими союзниками и партнерами в Индо-Тихоокеанском регионе», заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Индийский премьер-министр Моди описал «Четверку» как «силу глобального блага» и «важную опору стабильности» в Индо-Тихоокеанском регионе. В своем вступительном слове на саммите четырех стран он подчеркнул эволюцию группы и избавление от запретов, которые Индия, возможно, питала в прошлом.

«Мы будем работать вместе, теснее, чем когда-либо прежде, для продвижения наших общих ценностей и содействия безопасному, стабильному и процветающему Индо-Тихоокеанскому региону», — сказал он.

Китайcкое правительственное издание Global Times окрестило «Четверку» азиатской версией НАТО — возглавляемой США Организацией Североатлантического договора, которая в годы холодной войны противостояла странам коммунистического блока Варшавского договора во главе с Москвой. В то же время китайские эксперты уверены — скопировать модель НАТО и реализовать ее в условиях Индо-Тихоокеанского региона невозможно и нецелесообразно, учитывая местную политическую и религиозную ситуацию.

Нарендра Моди на саммите «Четверки»

На Первом виртуальном саммите лидеров «Четверки» премьер-министр Нарендра Моди заявил, что повестка дня, включающая введение вакцины COVID-19 и изменение климата, делает «Четверку» «силой глобального блага».

«Нас объединяют наши демократические ценности и наша приверженность свободному, открытому и инклюзивному Индо-Тихоокеанскому региону. Наша сегодняшняя повестка дня, охватывающая такие области, как вакцины, изменение климата и новые технологии, делает «Четверку» силой глобального блага», — подчеркнул Нарендра Моди.

По словам премьер-министра, «Четвертка» достигла совершеннолетия и становится важной опорой стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе.

«Я рассматриваю это позитивное видение как продолжение древней индийской философии Васудхайвы Кутумбакама, которая представляет мир как одну семью», — добавил премьер-министр Индии.

Джо Байден на саммите «Четверки»

Саммит «Четверки» стал первым многосторонним мероприятием для Джо Байдена после его вступления в должность в январе 2021 года. Лидер США отметил, что свободный и открытый Индо-Тихоокеанский регион важен для будущего всех четырех стран. Он добавил, что «Четверка» вновь заявляет о своей приверженности «обеспечению того, чтобы наш регион управлялся международным правом, отстаивал общечеловеческие ценности и был свободен от принуждения».

«У нас впереди большая повестка дня, джентльмены, как вы хорошо знаете, но я с оптимизмом смотрю на наши перспективы», — сказал Байден, добавив: «Четверка» будет иметь жизненно важное значение в нашем сотрудничестве в Индо-Тихоокеанском регионе, и я с нетерпением жду возможности тесно взаимодействовать со всеми вами в ближайшие годы».

Партнерство в области вакцин

«Четверка» обнародовала план амбициозного партнерства по объединению ресурсов и возможностей стран — участниц для производства миллиарда доз вакцин COVID-19 к 2022 году. Чтобы придать документу формальную структуру, были организованы три рабочие группы.

Инициатива по вакцинации создаст дополнительные производственные мощности в Индии и будет опираться на опыт «вакцинной дипломатии» — Нью-Дели уже поставил около 60 миллионов доз примерно в 70 стран.

Вакцины, разработанные США, будут производиться в Индии, крупнейшем в мире поставщике фармацевтических товаров. Деньги предоставят Американская финансовая корпорация развития, Японское агентство международного сотрудничества, Японский банк международного сотрудничества и другие.

Австралия внесет свой вклад в преодоление проблем логистической доставки, а также окажет помощь странам Юго-Восточной Азии, Индийского океана и Тихоокеанских островов, получающим вакцины, включая финансирование на сумму 77 миллионов долларов для холодовых цепей, подготовку кадров и создание потенциала для эффективного использования доз. Япония также окажет помощь программам вакцинации развивающихся государств путем предоставления гранта в размере 41 миллиона долларов и льготных кредитов.

Климатическое сотрудничество «Четверки»

Совместная рабочая группа по климату будет заниматься усилением осуществления Парижского соглашения и расширением глобальных действий по смягчению последствий изменения климата, адаптации, устойчивости и климатическому финансированию.

Технологическая группа будет координировать разработку стандартов и сотрудничать по таким вопросам, как 5G, включая развертывание телекоммуникаций, диверсификацию поставщиков оборудования и будущие телекоммуникации.

Вопрос по Мьянме

На обсуждение была вынесена ситуация в соседней с Индией Мьянме. Нарендра Моди подчеркнул тесные отношения Нью-Дели с этой страной и заявил, что нужно «конструктивно» работать, чтобы вернуть ее на путь демократии. «Мы выступаем за конструктивный подход, учитываем потребности народа Мьянмы», — сказал секретарь Министерства иностранных дел Индии Харш Шрингла.

До саммита Индия воздерживалась от высказываний по поводу ситуации в Мьянме.

Новая «фабрика мира»

Все страны — участницы «Четверки» в значительной степени зависят от китайских цепочек поставок, и каждая из них в большей степени экономически интегрирована с Китаем, чем друг с другом, особенно Индия и Япония. Китай является первым или вторым по величине торговым партнером для всех них.

Ряд индийских аналитиков полагает, что именно Нью-Дели смог вдохнуть жизнь в «Четверку», поскольку Индия может стать мировой альтернативой китайскому глобальному производству.

«... для демократий вокруг Китая имело смысл объединить свои ресурсы и сильные стороны и представить миру лучшую и более устойчивую модель управления. Однако стратегическое обоснование «Четверки» всегда сталкивалось с тактическим препятствием. Китай был фабрикой мира. Он стал почти незаменимым винтиком в глобальной цепочке поставок благодаря своему дешевому массовому производству. Как может какая-либо группировка надеяться бросить вызов динамике игры власти в Китае, в то же время, будучи зависимой от его заводов для поддержания своей экономики? ... До тех пор, пока не появился эквивалентный производственный конкурент Китаю, аргументы в пользу «дуги демократии» ограничивались концептуальными документами в аналитических центрах», — пишет индийское издание Indian Express.

Что же изменилось между 2007 и 2020 годами, что «Четверка 2.0» стала жизнеспособной? Ответ заключается в глобально заметном росте производственных возможностей Индии. Как доказательство этому приводится пример развертывания в Индии производства средств индивидуальной защиты.

Indian Express утверждает:

«В начале пандемии COVID-19 Индия не производила собственных наборов медицинских средств индивидуальной защиты (СИЗ). В то время как весь мир — включая развитые страны — боролся за обеспечение поставок из Китая, Индия не только в одночасье создала производственные мощности мирового класса для удовлетворения своих собственных потребностей, но и начала экспортировать СИЗ. От нуля до почти миллиона комплектов в день — возможность масштабирования захватывала дух. То же самое было с аппаратами искусственной вентиляции легких и другими необходимыми средствами».

Не только вакцины и климат

Страны «Четверки» планируют сотрудничать в финансировании новых технологий производства и проектов разработки редкоземельных элементов.

Намерение «Четверки» противостоять Китаю в редкоземельном секторе логично, учитывая доминирующую роль государства в поставках более половины подобных ключевых материалов в мире. Однако отсутствие соответствующих технологий и кадрового резерва может помешать их прогрессу в построении цепочки поставок с нуля, на завершение которой потребуется немало лет, утверждают отраслевые наблюдатели Global Times.

Среди четырех стран — участниц Австралия и Индия являются поставщиками, в то время как Япония и США — это крупные потребители редкоземельных металлов, называемых «промышленным золотом». Это группа из 17 химических элементов, которые используются во всем: от высокотехнологичной бытовой электроники до военной техники.

По данным Геологической службы США, в 2020 году на долю Китая приходилось 58% мирового производства редкоземельных элементов, по сравнению с примерно 90% четыре года назад. США и Австралия постепенно наращивают собственное производство.

«Дух Четверки»

После первого саммита «Четверки» было также совместное заявление, с поэтическим названием «Дух Четверки». Хотя это стандартная практика для большинства многосторонних встреч, она имеет большое значение для «Четверки», поскольку предыдущие встречи на различных уровнях привели к появлению отдельных пресс-релизов из иностранных представительств четырех государств.

«Мы представляем различные перспективы и объединены общим видением свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Мы стремимся к тому, чтобы регион был свободным, открытым, инклюзивным, здоровым, опирающимся на демократические ценности и свободным от принуждения», — говорится в совместном заявлении четырех стран.

В документе, с явной отсылкой к Китаю, утверждается:

«Мы будем продолжать уделять приоритетное внимание роли международного права в морской сфере, особенно отраженной в Конвенции Организации Объединенных Наций по морскому праву, и содействовать сотрудничеству, в том числе в области безопасности на море, для решения проблем, связанных с основанным на правилах морским порядком в Восточном и Южно-Китайском морях».

Новая холодная война

Ранее Индия остерегалась придавать своему участию в «Четверке» откровенный «антикитайский» характер. Но долгосрочное пограничное противостояние с Китаем, повлекшее за собой гибель 20 индийских солдат, по-видимому, привело к изменению политики.

Индийское издание The Quint дало однозначную трактовку итогам саммита:

«Декларация «Четверки» в виде совместного заявления, опубликованного после первого саммита, равносильна объявлению новой холодной войны между США и их союзниками и Китаем. Это первое в истории совместное заявление четырехсторонней группы, которая до сих пор, как известно, воздерживалась от выступлений с чем-либо «совместным».

«Четверка» и будущее

«Индия при премьер-министре Моди не ограничена никакими догмами или доктринами, она определяется только своими национальными интересами. Индия находится в центре Индо-Тихоокеанской стабильности, будь то с ее близкими союзниками в «Четверке» или стратегическими партнерами, такими как Франция и страны Персидского залива, особенно ОАЭ и Саудовская Аравия», — сказал бывший посол Индии в США.

Похоже, что Нарендра Моди покончил с политикой неприсоединения. «Четверка» — элемент нового мирового порядка, часть геополитической картины постпандемийного мира. Складывается так называемая «демократическая ось»: Вашингтон — Нью-Дели — Токио — Мельбурн и противостоящий ей Китай с его союзниками — Пакистаном, Турцией, Северной Кореей, Малайзией и Россией.

Попытки Индии добиться от Москвы более теплого отношения к проекту Индиско-Тихоокеанского региона и войти в него как один из участников, что позволило бы России сохранить независимость своей политики от Китая, в прошлом не встретили теплого отклика у российского МИДа. А времени на то, чтобы изменить свой подход, остается все меньше.