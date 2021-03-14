Участницы «Холостяка» подарили Тимати доску для серфинга с числом 13 и авторский парфюм

Дубай, 14 марта. Первые две участницы «Холостяка» Мария Вебер и Дарья Погадаева постарались с самого начала шоу произвести на рэпера Тимати хорошее впечатление. На съемки они приехали с подарками.

В первом выпуске долгожданного для фанатов Тимати шоу произошло знакомство главного героя с участницами. Девушки рассказали о своих увлечениях и пообщались с рэпером.

Первая участница Вебер, как оказалось, учится в Сочи на журналистку и не представляет свою жизнь без ручки и блокнота. По мнению девушки, Тимати — прирожденный поэт, а она сама хочет стать его музой.

Перед рэпером участница появилась в облегающем фигуру платье, и исполнитель тут же обратил внимание как на наряд, так и на волнение девушки из-за встречи.

«Цвет электрик блю, тебе очень идет, очень удачное платье. <...> Красивая девчонка», — подчеркнул он.

Мария Вебер выяснила, что Тимати увлекается серфингом, поэтому подарила ему доску с числом 13. По мнению девушки, оно «заряжено на успех», ведь сама она родилась в пятницу 13-го.

Участница в попытке произвести впечатление на Тимати заявила, что тоже увлекается серфингом. Но оговорилась, что на настоящей доске ни разу не стояла.

Вторая участница шоу родилась в Ревде, но живет в Москве. 26-летняя Дарья Погадаева два года работала на телевидении, а затем увлеклась моделингом. Полтора года она встречалась с иностранцем, но из-за карантина влюбленные оказались на расстоянии, а затем чувства угасли.

Девушка успела сняться в клипах не только Егора Крида и Джигана, но и самого Тимати. Рэпер лично пригласил ее на шоу, придя на фотосессию.

«Первый раз мы с тобой встретились ровно четыре года назад – в этот же день. Я была одной из тех девушек, которым ты лично презентовал парфюм и подарил его. И сегодня я хочу ответить тебе тем же и подарить свой аромат, который я сделала сама для тебя», — сказала Погадаева Тимати.

Съемки нового сезона проходили в солнечном Дубае. Как рассказали создатели «Холостяка», кольцо, которое Тимати приобрел для финала, стало самым дорогим за всю историю проекта.