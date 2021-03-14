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Американский астронавт заменил Сергея Корсакова на борту «Союза»

Американский астронавт заменил Сергея Корсакова на борту «Союза»

Москва, 14 марта. Сергей Корсаков, который станет первым российским космонавтом на борту американского корабля Crew Dragon, должен был лететь на МКС в составе экипажа «Союза МС-18».

Пуск российского корабля запланирован на 9 апреля 2021 года. Корсаков изначально был одним из членов экипажа, которые отправятся на «Союзе» к Международной космической станции. Однако в составе пилотов произошли изменения, и российского космонавта заменил астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Ранее стало известно, что российский космонавт-испытатель Корсаков впервые отправится к МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX.

Также сообщалось, что Россия и США около полугода вели переговоры о включении астронавта NASA в состав экипажа российского корабля «Союз МС-18».

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