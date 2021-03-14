Американский астронавт заменил Сергея Корсакова на борту «Союза»

Москва, 14 марта. Сергей Корсаков, который станет первым российским космонавтом на борту американского корабля Crew Dragon, должен был лететь на МКС в составе экипажа «Союза МС-18».

Пуск российского корабля запланирован на 9 апреля 2021 года. Корсаков изначально был одним из членов экипажа, которые отправятся на «Союзе» к Международной космической станции. Однако в составе пилотов произошли изменения, и российского космонавта заменил астронавт NASA Марк Ванде Хай.

Ранее стало известно, что российский космонавт-испытатель Корсаков впервые отправится к МКС на корабле Crew Dragon американской компании SpaceX.

Также сообщалось, что Россия и США около полугода вели переговоры о включении астронавта NASA в состав экипажа российского корабля «Союз МС-18».