Испанская библиотека четыре года молчала о краже трактата Галилео Галилея

Мадрид, 14 марта. Сотрудники Национальной библиотеки Испании на протяжении нескольких лет скрывали исчезновение документа, который создал в XVII веке физик Галилео Галилей.

Украденный астрономический трактат носит название Sidereus nuncius. Галилей опубликовал свои исследования, сделанные с помощью телескопа, в 1610 году. Стоимость артефакта оценивается в 800 тыс. евро.

Злоумышленник выкрал документ в 2014 году, заменив его качественной подделкой. Но в каталоге учреждения он продолжал фигурировать как подлинный. Работники пояснили, что не раскрывали информацию о преступлении, так как хотели получить больше данных, сообщает газета El Pais.

Руководитель библиотеки Ана Сантос в свою очередь рассказала, что ее никто не уведомил о произошедшем. Занимавшая ранее пост технического директора Мар Эрнандес заявила, что не верит словам бывшей коллеги.

Специальное подразделение местной полиции приступило к расследованию кражи в 2018 году. Главным подозреваемым по делу проходит уроженец Уругвая, который в 2007 году был замешан в хищении двух старинных карт.

Еще одна кража ранее произошла в Туле. Там жертвой хищения имущества стал 90-летний местный житель, сообщал ФАН.