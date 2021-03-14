Подкаст «ФАН повсюду»: расовая дискриминация белых фермеров в США

В США решили оказать разную поддержку фермерам, чей бизнес пострадал во время эпидемии коронавируса, в зависимости от цвета кожи. Цветным предлагают гораздо более выгодные условия погашения кредитов, чем белым. Последние восприняли это как двойной плевок — ведь их гораздо больше, и многие оказались на грани разорения. В подкасте «ФАН повсюду» с Денисом Щукиным выясняем, чем для государства может обернуться такая демонстративная политкорректность, и почему фермерам в США никогда не жилось хорошо.

Слушайте «ФАН Повсюду»: Коронавирусный билль и фермеры США на Яндекс.Музыке

(Если в этом месте у Вас не появился плеер с подкастом, отключите, пожалуйста, AdBlock).

В выпуске:

Коронавирусный билль для черных и белых.

Как будет определяться, достаточно ли фермер черный, чтобы получить помощь?

Как американским фермерам мешали жить железные дороги.

Фермерские протесты от Марвина Химейера до наших дней.

Как корпорации изменили сельскохозяйственную отрасль в США.

Фермерская субкультура в Техасе и ее опасность для нынешней власти.

Подкаст «ФАН повсюду» также можно слушать на Яндекс.Музыке, ВК-подкастах, в Telegram-канале «Международный ФАН» и Youtube. Также доступна мобильная версия.