Подкаст «ФАН повсюду»: расовая дискриминация белых фермеров в США

В США решили оказать разную поддержку фермерам, чей бизнес пострадал во время эпидемии коронавируса, в зависимости от цвета кожи. Цветным предлагают гораздо более выгодные условия погашения кредитов, чем белым. Последние восприняли это как двойной плевок — ведь их гораздо больше, и многие оказались на грани разорения. В подкасте «ФАН повсюду» с Денисом Щукиным выясняем, чем для государства может обернуться такая демонстративная политкорректность, и почему фермерам в США никогда не жилось хорошо.
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В выпуске:
Коронавирусный билль для черных и белых.
Как будет определяться, достаточно ли фермер черный, чтобы получить помощь?
Как американским фермерам мешали жить железные дороги.
Фермерские протесты от Марвина Химейера до наших дней.
Как корпорации изменили сельскохозяйственную отрасль в США.
Фермерская субкультура в Техасе и ее опасность для нынешней власти.
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