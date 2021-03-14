Власти Ирландии объявили о приостановке вакцинации препаратом AstraZeneca

Дублин, 14 марта. Ирландия оказалась в числе стран, власти которых объявили о приостановке вакцинации от коронавируса препаратом, разработанным компанией AstraZeneca.

В список таких государств попали также Австрия, Дания, Норвегия, Исландия, Испания, Румыния, Таиланд и другие. В некоторых странах медики зафиксировали случаи тромбоза у привитых британо-шведским препаратом AstraZeneca.

Ученые пока не могут на 100% сказать, связано ли формирование тромбов с введением в организм этой вакцины. Возможное влияние AstraZeneca на состояние здоровья человека по-прежнему изучается. Есть страны, где от использования AstraZeneca пока не готовы отказаться. Среди них Германия. Глава минздрава Йенс Шпан считает AstraZeneca безопасным средством.