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Актер Александр Мохов приютил Раису Рязанову после смерти ее единственного сына

Актер Александр Мохов приютил Раису Рязанову после смерти ее единственного сына

Москва, 14 марта. Звезда фильмов «Белый Бим Черное ухо» и «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова призналась, что с трудом переживает смерть сына Данилы Перова.

Данила Перов скончался зимой 2020 года, у 51-летнего артиста оторвался тромб. Народная артистка РФ Раиса Рязанова после этой трагедии отгородилась от всего мира и ни с кем не хотела общаться. Вернуться к жизни ей помог коллега Александр Мохов.

«Я не знаю, что мне силы дает. Живу, может быть, по инерции», — рассказала Рязанова в эфире программы «Ты не поверишь».

Мохов буквально заставил артистку жить у него в загородном доме. По словам актера, он рад, что Рязанова живет с ними. Ее с большой теплотой и любовью приняла семья Мохова — жена Ирина и сын Матвей. Но главным «лекарством» от депрессии для Рязановой стала работа. Она постоянно играет в театре, у нее нет свободной минутки, чтобы сесть и «отдышаться».

Друг артистки добавил, что она местный «рекордсмен», поскольку в месяц появляется в 12 постановках. Работоспособности звезды советского кино удивляется даже актер Павел Прилучный. Он в шутку объясняет, что Рязанова просто копит деньги на собственный самолет.

После смерти сына актриса поддерживает отношения с его женой Аленой и внуком Андреем. Наследник Данилы Перова пошел по стопам отца и связал свою жизнь с актерской профессией.

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