Актер Александр Мохов приютил Раису Рязанову после смерти ее единственного сына

Москва, 14 марта. Звезда фильмов «Белый Бим Черное ухо» и «Москва слезам не верит» Раиса Рязанова призналась, что с трудом переживает смерть сына Данилы Перова.

Данила Перов скончался зимой 2020 года, у 51-летнего артиста оторвался тромб. Народная артистка РФ Раиса Рязанова после этой трагедии отгородилась от всего мира и ни с кем не хотела общаться. Вернуться к жизни ей помог коллега Александр Мохов.

«Я не знаю, что мне силы дает. Живу, может быть, по инерции», — рассказала Рязанова в эфире программы «Ты не поверишь».

Мохов буквально заставил артистку жить у него в загородном доме. По словам актера, он рад, что Рязанова живет с ними. Ее с большой теплотой и любовью приняла семья Мохова — жена Ирина и сын Матвей. Но главным «лекарством» от депрессии для Рязановой стала работа. Она постоянно играет в театре, у нее нет свободной минутки, чтобы сесть и «отдышаться».

Друг артистки добавил, что она местный «рекордсмен», поскольку в месяц появляется в 12 постановках. Работоспособности звезды советского кино удивляется даже актер Павел Прилучный. Он в шутку объясняет, что Рязанова просто копит деньги на собственный самолет.

После смерти сына актриса поддерживает отношения с его женой Аленой и внуком Андреем. Наследник Данилы Перова пошел по стопам отца и связал свою жизнь с актерской профессией.