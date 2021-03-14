Бойцы ЗВО приняли участие во втором этапе конкурса «Мастера артиллерийского огня»

Москва, 14 марта. Второй этап международного конкурса АрМИ-2021 «Мастера артиллерийского огня» прошел на военном полигоне в Нижегородской области.

В конкурсе приняли участие военнослужащие гвардейской танковой Краснознаменной армии Западного военного округа. Бойцы вели огонь из минометных комплексов 2Б11 «Буревестник». Кроме того, артиллеристы выполнили стрельбу по мишеням из пулемета Калашникова калибра 7,62 миллиметра.

Также военнослужащие приняли участие в соревнованиях по вождению легких бронетранспортеров МТ-ЛБ с преодолением естественных и искусственных препятствий.

Ранее стало известно, что управляемые снаряды и новые системы довели точность стрельбы российских гаубиц до 96%. По данным экспертов, за рубежом точнее всех стреляют американские артиллерийские системы, которые используют управляемый снаряд калибра 155 миллиметров M982 Excalibur.

Точность для этого боеприпаса составляет 92%. Однако такими снарядами нельзя стрелять по движущимся целям, передает телеканал «360».