Нефтехимические компании РФ смогут получить двойной налоговый вычет

Москва, 14 марта. Новые правила заключения соглашений между предприятиями нефтехимии и Минэнерго РФ утверждены постановлением премьер-министра Михаила Мишустина.

С 2022 года вводится акциз на этан и сжиженный углеводородный газ (СУГ). Главным условием получения обратного акциза является вложение компаниями в период с 2022 по 2027 год как минимум 65 млрд рублей в обновление производства. Те предприятия, которые будут активно инвестировать, получат двойной налоговый вычет — обратный акциз с повышающим коэффициентом. Прежде им будет необходимо заключить соглашение с Минэнерго РФ. Ведомство будет контролировать исполнение обязательств инвесторов.

Кроме того, постановление утверждает перечень установок, которые могут быть связаны с нефтехимическим производством и выступать предметом соглашения с Минэнерго РФ. Компании ежегодно должны будут представлять отчет 30 марта.

Совместно с кабмином министерство проработает вопрос стимулирования добычи сверхвязкой нефти. С соответствующим предложением к главе государства обратился совладелец нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов.