Названы особенности первого смартфона Tesla

Вашингтон, 14 марта. Информация и изображение первого смартфона Tesla от Илона Маска появились в Сети. Эксперты предполагают, что новинка будет поддерживать майнинг Marscoin и интернет Starlink.

Потенциальный телефон Tesla появился в Сети под названием Model Pi, были опубликованы компьютерные изображения аппарата. Слухи о выходе на рынок смартфонов Илона Маска муссируются в интернете последние несколько лет.

Предполагается, что задняя панель устройства будет изменять цвет, а фронтальную камеру расположат под поверхностью экрана. Основная камера будет иметь четыре датчика изображения.

Смартфон Tesla Model Pi сможет подключаться к высокоскоростному спутниковому интернету Starlink от SpaceX, скорость загрузки данных составит 210 Мбит в секунду. Model Pi можно будет использовать для майнинга криптовалюты Marscoin.

Tesla является производителем электромобилей, в 2020 году доля компании на рынке США составляла 31%. Но за последнее время она сократилась до 13%, главным конкурентом выступил Ford Motor Co., который презентовал свой новый электрокроссовер Mustang Mach-E.