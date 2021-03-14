NI: противовоздушная оборона Прибалтики беспомощна перед ВКС РФ

Вашингтон, 14 марта. Средства противовоздушной обороны Прибалтики бессильны перед российской боевой авиацией, считают американские эксперты.

Страны Балтийского региона не способны противостоять ВКС России, а также защитить от российских самолетов силы НАТО, пишет аналитик издания The National Interest Майкл Пек, эксклюзивный перевод статьи которого представляет Федеральное агентство новостей. Журналист сослался на результаты исследований, полученных специалистами эстонского оборонного аналитического центра.

Латвия, Литва и Эстония не обладают многочисленными вооруженными силами, отметил автор материала. По его словам, дислоцированные в регионе истребители Североатлантического альянса также не могут обеспечить приемлемый уровень боевой мощи в случае вооруженного конфликта с Россией. Москва укрепила Западный военный округ авиацией, которая представляет серьезную угрозу для сухопутных, морских и воздушных путей переброски войск НАТО, приводит Пек утверждение из доклада Международного центра обороны и безопасности. Наибольшие проблемы в Прибалтике наблюдаются именно в области ПВО, уверены специалисты.

«Противовоздушная оборона стран Балтии слишком слаба, чтобы остановить Россию или защитить подкрепления НАТО, прибывающие к ним на помощь», — пишет автор статьи.

Западный военный округ РФ имеет в распоряжении примерно 27 боевых эскадрилий, которые при необходимости могут быть поддержаны самолетами из близлежащих регионов, уточнил аналитик. Однако Прибалтика не располагает ни реактивными истребителями, ни должным количеством средств ПВО, чтобы противостоять российским пилотам, констатировал эксперт.

Прибалтика испытывает острый дефицит зенитных ракет среднего и большого радиуса действия, заявили специалисты из Эстонии, на мнение которых опирается Пек. Кроме того, у государств региона имеются большие проблемы с интеграцией боеприпасов с системами управления, не самым лучшим радиолокационным охватом территорий, а также взаимодействием прибалтийской оборонной системы BALTNET с НАТО.

Властям Эстонии, Литвы и Латвии стоит озаботиться покупкой зенитно-ракетных комплексов средней дальности, а также обеспечением их боеприпасами, отметили эстонские специалисты. Кроме того, прибалтам необходимо провести модернизацию командных и коммуникационных сетей, считают они.

«Хотя эти рекомендации носят практический характер, очевидным фактом является то, что Россия велика, а прибалтийские государства малы и слишком слабы, чтобы действительно защитить себя», — резюмировал Пек.

Ранее американские эксперты рассказали, как войска США могут оказаться в российской ловушке в Прибалтике, о чем уже сообщало Федеральное агентство новостей.