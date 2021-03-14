Пелагея искрометно пошутила о разводе в шоу «Точь-в-точь»

Москва, 14 марта. Знаменитая певица Пелагея рассказала, какое имя написано у нее в паспорте, и порассуждала в беседе с телеведущим Александром Олешко о пережитых разводах.

Пелагея и Олешко снимаются в шоу «Точь-в-точь». Певица занимает кресло члена жюри наравне с юмористом Максимом Галкиным и актерами Леонидом Ярмольником и Максимом Авериным.

В ходе нового выпуска развлекательного шоу на Первом канале Олешко внезапно спросил Пелагею о документах.

«Полина, Поля, Пелагея. Что у тебя, кстати, в паспорте написано?» — обратился он к звезде.

Исполнительница со смехом ответила на вопрос.

«Пелагея Сергеевна. Фамилии только меняются, знаешь», — сказала она, намекая на два развода.

Олешко, поддерживая беседу, вспомнил слова звезды фильма «Карнавальная ночь» Людмилы Гурченко.

«Я всю жизнь мечтала видеть одну верную, настоящую, чистую, светлую любовь. Только объекты менялись», — процитировал он знаменитую артистку.

Слова телеведущего не оставили Пелагею равнодушной.

«Это сезонное, знаешь», — искрометно пошутила она.

Пелагея впервые вышла замуж в 2010 году. Ее избранником стал режиссер Comedy Woman Дмитрий Ефимович. Артистка сменила фамилию, а в 2012 году развелась и снова стала Хановой.

В 2016 году ей сделал предложение хоккеист Иван Телегин. В браке с ним исполнительница родила дочь Таисию. А в 2019 году пара объявила о разводе.