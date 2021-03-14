Члены экипажа разбившегося в Алма-Ате самолета Ан-26 были профессионалами

Нур-Султан, 14 марта. В Комитете национальной безопасности Казахстана сообщили, что экипаж разбившегося лайнера имел высокую квалификацию. Комитет выразил соболезнования в связи с трагедией.

Экипаж самолета Ан-26, потерпевшего крушение в районе аэропорта Алма-Аты, был опытным и профессионально подготовленным, заявила пресс-служба КНБ. Погибшие военные были до конца своей жизни верны присяге и воинской чести.

Ведомство также назвало имена погибших: штурман майор Габит Барлыкбаев, бортовой техник капитан Досжан Баймуратов, штурман старший лейтенант Мухтар Сагимбаев, старший бортовой механик сержант Евгений Васильков. Президент страны Касым-Жомарт Токаев лично поручил расследовать причины трагической авиакатастрофы.

Ранее сообщалось, что военно-транспортный самолет Ан-26 разбился при заходе на посадку в аэропорту Алма-Аты. На борту находились шесть человек, четверо из них погибли, выживших с ожогами и переломами госпитализировали. Сейчас оба пострадавших находятся в реанимации. Медики оказывают всю необходимую помощью пациентам.