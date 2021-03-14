Бывший премьер-министр Украины рассказал о сокращении зарплат в стране

Киев, 14 марта. Доходы населения на Украине сократились в два раза по сравнению с 2014 годом. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил экс-премьер Украины Николай Азаров.

По словам бывшего политика, в период с 2010 по начало 2014 года доходы граждан страны выросли в 1,6 раза. Зарплата украинцев в то время составляла примерно 500 долларов в месяц. Граждане Украины жили лучше, чем население Румынии и Болгарии, несмотря на то, что они входят в Евросоюз. Сейчас же зарплаты в стране значительно сократились.

«Есть какая-то прослойка людей на Украине, которым это нравится. Что значит, если рабочая сила стала стоить дешево? Значит, можно извлекать сверхприбыль», — рассказал Азаров.

Ранее сообщалось, что Николай Азаров рассказал об утилизации вакцины от COVID-19 на Украине.