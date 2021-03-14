Тунис намерен наладить торговые отношения с Ливией

Тунис, 14 марта. Глава Делового совета Анис аль-Джазири намерен вернуть на прежний уровень товарооборот с Ливией. Об этом он рассказал в интервью телеканалу Nessma.

Для данных целей формируется группа бизнесменов, которая в ближайшее время направится в Триполи и Сабху для восстановления торговых отношений с североафриканским государством.

Анис аль-Джазири рассказал, что после формирования переходного Правительства национального единства и предоставления ему вотума доверия от депутатов Палаты представителей Тунис может реализовать план по возвращению объема товарооборота до прежнего уровня — в 400 миллиардов динаров (10,7 трлн рублей. — Прим. ФАН).

В начале марта вице-президент Тунисского африканского делового совета Иссам Бен Юсеф поднимал вопрос о возобновлении программ, заключенных с администрацией Триполи в 2006 году. Их заморозили спустя четыре года, когда в стране начались беспорядки, приведшие к убийству Муаммара Каддафи.

В текущем году Западу, Востоку и Югу Ливии удалось прийти к политическому решению внутренних проблем, что благоприятно сказалось на доверительных отношениях с соседними государствами.

Иссам Бен Юсеф добавил, что реализация ранних проектов поспособствует дальнейшему оживлению экономики североафриканской страны и запуску работы местных предприятий.