Стратегию вакцинации в ЕС назвали ошибкой. События дня. ФАН-ТВ

Стратегию Евросоюза по вакцинации назвали ошибочной Первый замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс признал стратегию вакцинации в Евросоюзе ошибочной. Он отметил, что при заказе вакцин как Брюсселем, так и другими государствами-членами были допущены ошибки. По его словам, совместный заказ вакцин был верным шагом, но это соглашение было в интересах богатых стран. Ранее Австрийское агентство печати сообщило, что пять стран Евросоюза — Австрия, Болгария, Латвия, Словения и Чехия — потребовали провести саммит ЕС для обсуждения проблемы справедливого распределения вакцин между участниками. Канцлер Австрии Себастьян Курц заявил, что вакцины от COVID-19 распределяются между членами ЕС не пропорционально численности населения, потому что между отдельными странами и фармацевтическими компаниями были заключены тайные сделки.

Гинцбург заявил о готовности «Спутника Лайт» Вакцина «Спутник Лайт» практически готова к применению. Об этом сообщил директор Центра имени Гамалеи, разработавшего препарат, Александр Гинцбург. «Спутник Лайт» — это первый компонент «Спутника V», отдельно сейчас идет его регистрация. <...> Эта вакцина сейчас создана. Формально она практически готова к применению, там нечего изучать», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». Гинцбург отметил, что продолжительность действия «Спутника Лайт» меньше, чем у «Спутника V». Но применение этой версии вакцины позволит значительно снизить число смертельных и тяжелых случаев течения коронавирусной инфекции, а также разгрузить системы здравоохранения в других странах.

Правительству Молдавии порекомендовали ввести режим ЧП Высший совет безопасности при президенте Молдавии рекомендовал правительству ввести в стране чрезвычайное положение в связи со всплеском числа заболевших COVID-19. Об этом заявила президент страны Майя Санду. Она уточнила, что эти инициативы будут предложены на утверждение парламенту, который, согласно местному законодательству, может ввести режим ЧП. Ранее сообщалось, что в больницах Кишинева и ряда городов нет мест для госпитализации больных, которых из столицы отвозят в ближайшие районы. С начала пандемии в стране было зарегистрировано свыше 200 тысяч случаев заболевания, около 4 200 инфицированных граждан скончались. В прошлом году из-за пандемии в Молдавии впервые в истории ввели чрезвычайное положение. Это позволило властям ввести жесткие ограничительные меры.