Виктор Ляшко исключил повсеместное использование вакцины Pfizer на Украине

Киев, 14 марта. Украинцы не должны ожидать вакцинации против коронавируса каким-то конкретным лекарством, в частности препаратом Pfizer, поскольку у населения в этой ситуации нет выбора.

С таким заявлением выступил главный санитарный врач украинского государства Виктор Ляшко. По его словам, управленцы на местах вместе с другими специалистами самостоятельно решают, как использовать поступившую в страну вакцину. Поэтому у украинцев нет права выбора.

Препарат Pfizer, по мнению врача, не может быть предоставлен всем гражданам из-за условий его хранения. Основные вакцины, которыми будут прививать украинцев — это AstraZeneca, Novavax и Sinovac.

Как стало известно ранее, депутат Рады констатировала провал кампании по вакцинации на Украине.