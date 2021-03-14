Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Происшествия
  /  Обновлено: 

Женщина за рулем иномарки насмерть сбила пешехода под Калининградом

Женщина за рулем иномарки насмерть сбила пешехода под Калининградом

Калининград, 14 марта. Пешеход, двигавшийся по краю дороги без светоотражающих элементов на одежде, попал под колеса иномарки и скончался. Его сбил Hyundai под управлением неопытного водителя.

Жертвой аварии на трассе Калининград — Багратионовск стал 38-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, пострадавшего сбила женщина, находившаяся за рулем иномарки. Причиной ДТП могла стать незаметность пешехода в темное время суток. На одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы, наличие которых обязательно при передвижении по неосвещенным участкам дорог.

Женщина-водитель, имеющая стаж меньше года, не смогла заметить пешехода, двигавшегося навстречу по краю проезжей части. Пострадавший скончался до приезда врачей.

Ранее РИАМО сообщал об аварии, в результате которой пострадала 17-летняя девушка. Ее сбила «Газель» на пешеходном переходе в Подольске.

Новости партнеров