Женщина за рулем иномарки насмерть сбила пешехода под Калининградом

Калининград, 14 марта. Пешеход, двигавшийся по краю дороги без светоотражающих элементов на одежде, попал под колеса иномарки и скончался. Его сбил Hyundai под управлением неопытного водителя.

Жертвой аварии на трассе Калининград — Багратионовск стал 38-летний мужчина, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

По данным полиции, пострадавшего сбила женщина, находившаяся за рулем иномарки. Причиной ДТП могла стать незаметность пешехода в темное время суток. На одежде погибшего отсутствовали светоотражающие элементы, наличие которых обязательно при передвижении по неосвещенным участкам дорог.

Женщина-водитель, имеющая стаж меньше года, не смогла заметить пешехода, двигавшегося навстречу по краю проезжей части. Пострадавший скончался до приезда врачей.

Ранее РИАМО сообщал об аварии, в результате которой пострадала 17-летняя девушка. Ее сбила «Газель» на пешеходном переходе в Подольске.