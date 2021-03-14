Саратовец не дождался проститутку и обратился в полицию

Саратов, 14 марта. Следователи возбудили уголовное дело по факту обращения 30-летнего жителя Заводского района. Мужчина стал жертвой мошенницы, которая представилась проституткой.

Потерпевший рассказал правоохранителям, что нашел в интернете объявление о предоставлении интимных услуг. Он позвонил по указанному на сайте номеру и договорился о встрече с девушкой легкого поведения.

Заявитель отметил, что за досуг жрица любви попросила внести предоплату в полном размере. Желающий отдохнуть саратовец перевел на продиктованный ему счет более 33 тыс. рублей. После этого мошенница перестала отвечать на звонки.

Мужчина был вынужден обратиться в полицию. Сейчас Следственный комитет занимается поиском злоумышленницы, а также сбором необходимой доказательной базы, сообщили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара отдала телефонным мошенникам 2,5 млн рублей.