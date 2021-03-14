В Туле активисты спасают уникальную водоразборную будку

Необычная культурно-историческая операция проходит в Туле. Городские активисты осуществляют настоящее спасение архитектурного объекта, аналогичных которому нет в регионе и, пожалуй, в стране. Речь о небольшом деревянном здании, известном как водоразборная будка.

Далеко не у всех были колодцы, да и качество воды в них оставляло желать лучшего. Так что такие вот сооружения были просто необходимы. В 1893 году в Туле построили водопровод. Воду брали из рогоженского источника. Там стояла водонапорная башня. Вода по трубам доставлялась к этим домикам, а уже в них разливалась по бочкам и развозилась по городу. До каждого дома водопровод тянуть было дорого. Для Тулы эта постройка действительно ценна и значима сразу в нескольких аспектах.

Во-первых, такая будка, представляющая собой небольшой домик, вполне пригодный для жилья, осталась единственной в городе. Ее сестры-близнецы, которые прежде встречались на улицах Тулы, уже давно разобраны либо уничтожены временем.

Во-вторых, водоразборная будка — своеобразный «живой музейный экспонат», прошедший сквозь десятилетия. Постройка, сохранившаяся нетронутой в центре Тулы, когда вокруг кипел и развивался крупный город. Строились многоэтажки, увеличивался транспортный поток, проектировались новые улицы, водопровод давным-давно пришел в квартиры туляков. А будка, хотя и потеряла свое первоначальное предназначение, продолжала стоять на углу улиц Староникитской и Петра Алексеева, буквально в пятнадцати минутах ходьбы от сердца Тулы – кремля.

Наконец, в-третьих, деревянная избушка, которой является строение для раздачи воды горожанам, еще и пример деревянного зодчества, с резными элементами и архитектурным стилем, почти не сохранившимся в наше время.

Когда городская жизнь стала давить на будку со всех сторон, угрожая ее сохранности, спасать историко-архитектурный объект стали активисты Михаил Тенцер, Мария Воронцова и Сергей Уруев. Каждому из них небезразлична старая Тула, облик которой важно сохранить для будущих поколений. Михаил Тенцер — известный среди туляков коллекционер, хранящий в своем архиве и делящийся с каждым интересующимся фотографиями, открытками и всем, что связано с историей и развитием города. Он оказался идейным вдохновителем проекта, рассказавшим через соцсети о сложившейся ситуации. Сам активно финансово включился в идею сохранения будки для потомков, а также обратился к горожанам за помощью и содействием. Мария Воронцова — специалист-историк, знающий и изучающий прошлое региона. А Сергей Уруев — неравнодушный горожанин, важнейшее звено технической части проекта.

«Каменные водоразборные будки известны, они есть в ряде городов, а о деревянных больше нет никакой информации. Тульская такая единственная. В 30-е годы прошлого века будка была передана в жилищный фонд, там жили люди. Если бы не краеведы, мы и не знали бы, что это за будка. Она была построена в начале двадцатого века в деревянном русском стиле. Таких строений вообще сохранилось очень мало и они в плохом состоянии. Дедушка, который жил в будке, умер. Собственник не собирался сохранять будку, он подал документы на снос ветхого деревянного строения. Нам удалось «отловить» этот момент. Решили вопрос с передачей будки с помощью правительства Тульской области», — рассказала ФАН об историческом значении водоразборной будки и ее музейном будущем активист Мария Воронцова.

Силами активистов архитектурный объект перенесли с улицы города во двор краеведческого музея в исторический центр Тулы. Там осуществляются необходимые ремонт и реставрация, и там же будка получит вторую жизнь. Уже не в качестве рядовой уличной постройки среди многоэтажек и городской инфраструктуры, а как музейный экспонат, доступный для изучения и посещения. После завершения всех восстановительных там планируется устроить небольшую экспозицию об истории тульского водопровода.

Реставрационно-строительная составляющая легла на плечи Сергея Уруева. Он рассказал ФАН, как реализовывалась задумка своеобразного спасения водоразборной будки.

«Было заранее намечено, что будка будет установлена в краеведческом музее. На наше счастье, там оказался старый фундамент, какого-то старого строения. Мы им воспользовались. На нем соорудили цоколь будки из нового кирпича. А его облицевали старым известняком со старого цоколя будки. Дальше вопрос возник со сборкой сруба. Это около 14 венцов бревен, в каждом по четыре бревна. Часть бревен была гнилой. Возник вопрос по достаточно сложному ремонту. Я нашел опытного рубщика из Вологодской области, который случайно оказался в Туле на временных работах. Таких в нашем регионе нет. С его помощью собрали сруб, кровлю, обрешетку. Попутно убирали гнилые части бревен, заменяли новыми. Чтобы они визуально не отличались от имевшихся, я нашел бревна из сломанного старого барака 50–60 годов. Они были сухими, хорошего качества. Ремонтировали сруб старым сухим деревом. Особенно в углах было много ремонта. Сейчас нужно поставить карнизы. Затем сможем пригласить кровельщиков, они будут крыть крышу. По старым фотографиям будем оценивать, чтобы сохранить визуальное соответствие. На заключительном этапе займемся окнами. Я должен сделать ту работу, которую, кроме меня никто не сделает. Считаю своим долгом этим заниматься. Вот такая мотивация. С Михаилом Тенцером мы давно знакомы в среде исторического коллекционирования, с Марией познакомились, когда занимались реставрацией старых тульских вывесок. Потом стихийно образовался такой костяк, который стал заниматься будкой», — подвел Сергей Уруев специально для ФАН итоги завершенного этапа и рассказал о дальнейших перспективах восстановления.

Трое активистов-героев своим примером показали, что при неравнодушном подходе нет ничего невозможного. Посвятив спасению архитектурного объекта свое свободное время, они словно доказали, что искренние интерес и желание могут если не свернуть горы, то перенести сквозь век целое здание.