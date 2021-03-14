Недалеко от Земли обнаружена планета со второй атмосферой

Вашингтон, 14 марта. Участники международной группы астрономов обнаружили, что экзопланета, вращающаяся вокруг звезды GJ 1132, имеет вторую атмосферу.

Водород из первой атмосферы был поглощен расплавленной магматической мантией экзопланеты. Теперь же он высвобождается при помощи вулканов и образует новую. Зафиксировать это удалось во время наблюдений, проведенных при помощи телескопа «Хаббл». Результаты исследования опубликованы в The Astronomical Journal.

«Эта вторая атмосфера происходит как с поверхности, так и изнутри планеты, поэтому она служит окном в геологию другого мира», — объяснили ученые.

Несколько десятков маленьких черных дыр удалось обнаружить космическим телескопом «Хаббл». Звездное скопление NGC 6397 расположено в 7,8 тыс. световых лет от Земли, рассказали специалисты из Парижского института астрофизики.