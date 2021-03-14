Лидер КПРФ призвал облагать налогом «подозрительно богатых» россиян

Москва, 14 марта. Ввести увеличенную налоговую ставку для «подозрительно богатых» россиян предложил руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов.

Политик озвучил данную инициативу после того, как в Минтруде РФ предложили ограничить выплаты на детей для «подозрительно бедных» семей, которые формально имеют низкий доход, но существенное имущество. Также он призвал ратифицировать статью по противодействию коррупции Конвенции ООН, согласно которой устанавливаются требования соответствия доходов и расходов «бюрократического сословия». Зюганов напомнил, что эта идея содержится в программе партии КПРФ.

В России с 2021 года перестала действовать плоская шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Для граждан, которые в год зарабатывают более пяти млн рублей, ставка увеличена с 13% до 15%.

Девять массовых автомобилей с марта подпадают под налог на роскошь. Их владельцы будут выплачивать увеличенный транспортный налог, который рассчитывается с учетом коэффициентов. Последние регулируются в зависимости от стоимости и возраста машины.