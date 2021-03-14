Экономист Хазин о прогнозе скорого обвала доллара: «Это просто смешно»

Экономист Михаил Хазин с сомнением отнесся к прогнозу снижения курса доллара по отношению к рублю к концу апреля 2021 года. Ранее скорый обвал американской валюты предрек финансовый аналитик Андрей Кузнецов, сообщает «Вечерняя Москва».

По мнению Кузнецова, к середине апреля текущего года доллар укрепит свои позиции, однако затем американскую валюту ждет обвал по отношению к рублю. По прогнозу аналитика, доллар скатится до уровня в 71 рубль, серьезное падение ждет также евро, курс которого в апреле не будет превышать 85,45 руб. По мнению эксперта, укреплению рубля будет способствовать рост цен на нефть, а также начало налогового периода и ожидающиеся в апреле выплаты по НДС. Согласно утверждению Кузнецова, более значительному укреплению российской валюты мешают западные санкции, иначе доллар мог бы рухнуть до 67 рублей, а евро до 78 рублей.

Известный экономист Михаил Хазин не разделяет оптимизма своего коллеги, поскольку не видит серьезных оснований для роста курса рубля.

«Я не вижу оснований обвала доллара: одного изменения цены на нефть для укрепления рубля явно недостаточно. Во-вторых, прогнозирование в нашей стране курса рубля, который определяется Центральным банком, это просто смешно. Захочет — поднимет, захочет — опустит», — отметил Хазин в комментарии ФАН.

По мнению собеседника ФАН, пока нет никаких оснований бежать обменивать накопленные доллары на рубли.

«Я не знаю, оснований пока не вижу», — ответил Хазин на соответствующий вопрос.

По данным портала Banki.ru, на воскресенье, 14 марта, курс рубля по отношению к доллару составляет 73,51; за один евро дают 87,80 рублей. Цена нефти — 69,23 долларов за баррель. Согласно прогнозам, серьезных валютных колебаний в ближайшие дни не ожидается.