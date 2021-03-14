Карнаухов рассказал о ненависти Ходорковского к Навальному

Доцент РАНХиГС Сергей Карнаухов назвал сторонников Михаила Ходорковского мошенниками, которые не способны организовать массовые аресты во время акций протеста, в отличие от Алексея Навального. Именно по этой причине у бизнесмена сложилось негативное отношение к блогеру и его структурам.

Такое мнение политолог высказал в эфире «Соловьев LIVE», объяснив, как выстраивались взаимоотношения олигарха и основателя ФБК (признан иноагентом). По словам эксперта, Ходорковский очень сильно ненавидит Навального по одной простой причине: в течение долгого времени бизнесмену никак не удается собрать в России адекватную команду. Все его окружение представляет из себя сборище мошенников, которые ради финансовой выгоды постоянно придумывают небылицы и лишь создают видимость оппозиционной деятельности.

Как отмечает Карнаухов, Ходорковского всегда раздражало то, что Навальному во время митингов и акций протеста удавалось засадить большое количество людей в колонии или под административные аресты. Люди олигарха в этом отношении оказались слабыми, пытаясь отмазывать своих сторонников, чтобы не допустить массовых арестов.

«А Ходорковский орал, оказывается, на них и требовал, заставлял, говорил: «Вы тупые, вы не понимаете, что единственный политический капитал, который мы можем сделать в России, — это посадить наших последователей. Если они сядут, их жизнь наполнится смыслом и содержанием!». И он говорил: «Посмотрите, как делает Навальный. Вот у Навального все правильно и хорошо. Почему вы такие тупые и бесхарактерные?», — процитировал Ходорковского Карнаухов.

Владимир Соловьев в свою очередь отметил, что поведение бизнесмена напоминает ему людей, которые, заразившись неизлечимой болезнью, пытаются заразить остальных, чтобы не чувствовать себя одиноко. По мнению журналиста, Ходорковский, отсидев много лет, по всей видимости, «испытывает какой-то дикий комплекс, если вокруг него люди не оказываются в тюрьме».

Карнаухов напомнил, что в общей сложности благодаря Навальному несколько тысяч человек либо оказались под арестом, либо получили штрафы за нарушения во время проведения протестных мероприятий.

«Это действительно интересный момент, он многое объясняет. Ведь статистика Навального колоссальная, это людоед, он почти десять тысяч человек погубил. А люди Ходорковского в этом смысле слабоватенькие, у них вся деятельность — как у мошенников. Собственно говоря, Ходорковскому не надо удивляться: если ты мошенник, то ты и притягиваешь мошенников. Он сформировал этот круг», — отметил политолог.

В результате, как считает Сергей Карнаухов, Михаил Ходорковский понял, что необходимо переходить к более решительным мерам, и начал строить параллельную структуру, которая пошагово повторяет все, что было сделано у Алексея Навального. Такой структурой стал проект «Объединенные демократы». Эксперт обратил внимание, что одним из главных требований к кандидатам и потенциальным муниципальным депутатам, которые через эту площадку пытаются попасть в политику, является ненависть к действующей власти в стране.

«Вот реальный механизм инфильтрации, как говорит Венедиктов (главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов. — Прим. ФАН), агентуры западных спецслужб в органы муниципального управления Российской Федерации», — заключил доцент РАНХиГС.

Ранее Карнаухов заявил, что параллельными структурами, которые дублируют всю инфраструктуру, создаваемую в рамках проекта «Навальный», Ходорковский пытается заполнить образовавшийся после ареста основателя ФБК вакуум деятельности оппозиции. На это указывает попытка провести 13 марта форум «Муниципальная Россия» при поддержке нежелательной в РФ организации OpenRussia.