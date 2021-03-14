Русский холодец не пришелся по вкусу американцам

Нью-Йорк, 14 марта. Холодец, соленые огурцы, селедка под шубой и докторская колбаса, входящие в перечень традиционных русских блюд, не впечатлили жителей США.

Группе американцев предложили поучаствовать в записи выпуска для BuzzFeedVideo. Добровольцам дали попробовать традиционные угощения русской кухни и высказать свое мнение о них.

Привычные для россиян сало, холодец, селедка под шубой, соленые огурцы и докторская колбаса не впечатлили любителей фаст-фуда. К примеру, студень не понравился почти всем участникам эксперимента. Он показался американцам слишком странным не только на вид, но еще и на вкус. Из-за цвета некоторые сравнили его с зомби из сериала «Ходячие мертвецы».

«Этот ваш холодец настоящая гадость! Вкус, будто в мою бабулю прыснули кислотой», — отметили они.

Другие привычные россиянам продукты также не впечатлили жителей США. Американцы сравнили привычную русским еду с грязью. В ответ на это российская аудитория BuzzFeed в комментариях под видео отметила, что блюда русской кухни намного полезнее и вкуснее, чем те, что составляют основу рациона американцев.

Еще одна американка, Кэти Мачадо, проживающая в Нью-Йорке, рассказала, какие блюда русской кухни она считает уникальными. В перечень ее фаворитов попали щи, борщ и окрошка. Кроме того, Мачадо понравились блины, каша, пельмени и вареники, а также селедка под шубой и котлеты по-киевски.