Фанаты не оценили новый образ Кристины Асмус в черном боди с бутылкой в руках

Москва, 14 марта. Звезда фильмов «Текст» и «Китобой» Кристина Асмус после развода с юмористом Гариком Харламовым стала чаще провоцировать поклонников откровенными фото.

Артистка опубликовала в Instagram снимок, на котором она стоит на лестнице в облегающем черном боди и высоких сапогах в тон. Асмус прижимает к губам бутылку с «Кока-колой». При этом актриса скромно подписала фотографию «Лицо малышки» и сопроводила ее эмодзи с бутылочкой для кормления ребенка.

Однако поклонники не оценили новый образ Кристины Асмус, они напомнили ей о скромности. По мнению подписчиков, звезде «Интернов» не идет быть такой «развязной хулиганкой».

«Сейчас смотрю на вас, и вы прямо в разнос пошли. Вам это ой как не к лицу», — заметила подписчица. «Видно, что в кризисе подростковом застряли, когда вам многое не разрешали. Зато сейчас отрываетесь», — добавил еще один фолловер.

Кристина Асмус неоднократно жаловалась, что поклонников и коллег по сцене интересуют ее отношения с экс-супругом. Она пояснила, что «сейчас все сложно», поскольку Гарик Харламов на нее сильно обижен. Поэтому приоритетом для 32-летней звезды является их совместная дочь. Артистка заявила, что хочет завести еще детей, она мечтает стать многодетной матерью.