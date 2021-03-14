Москва, 14 марта. Правительство Незалежной на этой неделе утвердило проект Стратегии экономической безопасности страны на период до 2025 года. Об этом сообщил журналист Валерий Михайлов.

По словам автора, для введения документа в действие осталось утвердить его с президентом Украины Владимиром Зеленским и обнародовать. Заместитель министра экономики страны Светлана Панаиотиди заявила, что понятие экономической безопасности впервые определено на законодательном уровне. По ее словам, документ также содержит в себе основные вызовы для безопасности Украины и пути их преодоления.

Михайлов отмечает, что Панаиотиди, представляющая проект, является гражданской женой главы «Нефтегаза» Андрея Коболева. Украинского предпринимателя считают едва ли не главным ликвидатором экономического суверенитета Украины.

По мнению журналиста, чем меньше в Незалежной остается экономики, тем больше «появляется всевозможных стратегий и программ по ее поддержке». Эксперт убежден, что все «старания» Киева являются имитацией работы.

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