Российские десантники прибыли в Белоруссию на совместные учения с ВС РБ

Минск, 14 марта. Военнослужащие российской 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии примут участие в учебно-тренировочных мероприятиях с белорусскими коллегами.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Белоруссии. Учения пройдут с 14 по 27 марта.

«В Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил Российской Федерации», — информирует белорусское военное ведомство.

Псковские десантники проведут батальонное тактическое учение, к которому будут привлечены подразделения 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады ВС РБ.

Военнослужащие ЗВО провели специальную обработку бронетехники перед совместными российско-белорусскими учениями. О поступлении партии новейших истребителей в части ВКС РФ ранее информировал RT.