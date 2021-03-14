Клинцевич о ситуации в Донбассе: Дергают тигра за усы — последствия будут серьезными

Москва, 14 марта. Заявление Леонида Кравчука о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу представляет собой попытку вовлечь НАТО в конфликт на Юго-Востоке Украины. Об этом сообщил ФАН экс-сенатор Франц Клинцевич.

По словам политика, бывший президент Украины Леонид Кравчук давно стоит на позиции сторонника силового метода. При этом он понимает, что Вооруженных сил Украины явно недостаточно для того, чтобы разрешить конфликт.

«Сегодня ведутся попытки подтянуть НАТО к теме Донбасса, — заявил бывший член Совета Федерации РФ. — Американцы нужны, чтобы всем сказать: «Мы приняли участие, с Россией договориться нельзя, возникли осложнения, поэтому мы сейчас вынуждены работать пожарными». Хотя при чем здесь Россия? Почему не вернуться к планам Минских соглашений? Ведь украинцы не выполнили ни одного пункта, но при этом обвиняют нас».

Франц Клинцевич подчеркнул, что страны блока НАТО будут использовать миротворческую риторику для прикрытия военного вмешательства.

«Это официальный повод для введения войск, — отметил собеседник ФАН. — Сохранившейся военной инфраструктуры на территории Украины вполне достаточно, чтобы в ближайшее время серьезно сосредоточить силы под прикрытием миротворцев для осуществления поддержки действиям Вооруженных сил Украины».

Экс-сенатор выразил серьезную озабоченность в связи с повышением напряженности на линии соприкосновения огня в Донбассе.

«Сегодня и в ЛНР, и в ДНР постоянно звучат слова о том, что Украина готовится к широкомасштабным военным акциям: усилились обстрелы, идет сосредоточение сил и средств — танков, артиллерии, — сказал Клинцевич. — Если армейцы пришли, значит, они будут что-то делать».

Политик отметил, что украинские власти не понимают серьезности проблемы, совершая многочисленные провокации на линии соприкосновения.

«Дергают тигра за усы — последствия будут очень серьезными», — заключил экс-сенатор.

Ранее экс-президент Украины, руководитель киевской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что во избежание кризиса на востоке Украины к переговорам по стабилизации ситуации необходимо привлечь Соединенные Штаты.