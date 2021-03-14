Поклонники осыпали комплиментами Лазарева и Кудрявцеву на совместном фото

Москва, 14 марта. Участник Евровидения Сергей Лазарев опубликовал в Instagram снимок, на котором он стоит в обнимку с телеведущей Лерой Кудрявцевой.

Леру Кудрявцеву и Сергея Лазарева сейчас связывают дружеские отношения. Однако было время, когда их считали одной из самых красивых пар российского шоу-бизнеса. Певец решил порадовать своих поклонников, показав новое фото со светской львицей.

«Встретились с Валерией Львовной!» — написал он в соцсетях.

Фанаты осыпали звезд комплиментами, напомнив о том, как хорошо они смотрятся вместе. Поклонники назвали их «нереально красивыми», «стильной парочкой», «нежными друзьями».

«Хорошо, когда отношения перерастают в глубокую человеческую привязанность. Вы большие молодцы, что сохранили дружбу. Счастья Лере большого семейного, а Сергею — профессиональных свершений», — написала пользовательница.

Кудрявцева и Лазарев встречались несколько лет, но в 2012 году прекратили отношения. По словам телеведущей, она не смогла смириться с «трудоголизмом» Сергея. На тот момент светская львица мечтала о полноценной семье.

Летом 2013 года телеведущая вышла замуж за хоккеиста Игоря Макарова, от которого родила дочь Машу. Малышка появилась в 2018 году и стала большим подарком для звездных родителей. У Леры также есть сын от первого брака Жан Ленюк.