Французский историк перечислил популярные стереотипы о россиянах за рубежом

Париж, 14 марта. Определенные представления закрепляются о каждом народе, заявил историк и специалист по туризму Лоран Тиссо. Он рассказал, как за границей чаще всего реагируют на граждан России.

По его словам, мнение о россиянах сложилось как о грубых, шумных, невежливых и даже асоциальных людях. Однако эти стереотипы, отметил эксперт, имеют историческое объяснение: страна на протяжении долгого времени была «замкнута в себе», население получило возможность путешествовать по Европе и Западу только после падения берлинской стены.

«Причем с несколько «реваншистским» настроем, стремлением наверстать упущенное время, консюмеризмом и высокомерием», — пояснил историк в интервью Le Figaro.

Российских олигархов иностранцы считают бизнесменами, которые не могут жить без шуб и дорогих часов, добавил Тиссо. В общении русских упрекают за неумение притворяться — если они чем-то недовольны, то дадут знать об этом окружающим.

Говоря о закрепившихся представлениях о других народах, историк вспомнил стереотипы о бабниках-итальянцах, плохо пахнущих французах, пьянствующих британцах, необразованных американцах и бескультурных китайцах и немцах, путешествующих в носках и сандалиях.

Одним из распространенных стереотипов о россиянах также является их пристрастие к спиртному. Историк, профессор РГГУ Игорь Курукин назвал это убеждение обычным мифом и объяснил, почему он мог возникнуть.