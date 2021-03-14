Роскосмос и NASA полгода обсуждали состав экипажа корабля «Союз МС-18»

Москва, 14 марта. Россия и США около полугода вели переговоры о включении астронавта NASA в состав экипажа российского корабля «Союз МС-18», об этом сообщает начальник Центра подготовки космонавтов им. Гагарина Павел Власов в интервью "Комсомольской Правде".

По его словам, о намерении США отправить своего астронавта к Международной космической станции на российском пилотируемом корабле «Союз» было известно заранее.

«О том, что американская сторона предпримет попытку включить своего астронавта в наш экипаж, было известно, как минимум за полгода до этого события», — рассказал Власов.

На прошлой неделе Роскосмос заявил о том, что астронавт Марк Ванде Хай станет членом экипажа «Союза МС-18». При этом в госкорпорации также отметили, что корабль отправится к МКС по короткой двухвитковой схеме, позволяющей достигнуть станции в рекордные сроки. Пуск «Союза МС-18» запланирован на 9 апреля.