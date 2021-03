Половое просвещение для дошкольников: как Демпартия США готовит новых избирателей

В 2021 году представители «прогрессивных» и левых взглядов, а также ярые сторонники Демократической партии США получили свое — на должность президента Соединенных Штатов был избран Джозеф Байден. При этом в Конгрессе демократы не только сохранили большинство в палате представителей, но и завоевали Сенат.

Игнорируя наиболее проблемные внутриполитические вопросы, администрация Байдена начала штамповать законопроекты в угоду леволибералам: в список приоритетов для американского руководства попал законопроект о выплате «репараций» афроамериканцам, а также инициатива по изменению иммиграционной системы для предоставления гражданства 11 миллионам нелегальных мигрантов.

Демократы по всей стране осознали, куда «дует ветер», поэтому решили, что пришла пора воплотить в жизнь то, о чем они очень давно мечтали: начать пропаганду «правильного» воспитания детей в школах и детских садах. Первыми в списке оказались учебные заведения штата Нью-Йорк.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как представители демократической партии США разрушают консервативные устои в американском обществе.

Виновником разразившегося 6 марта скандала стала законодатель от Демократической партии США в Сенате штата Нью-Йорк Самра Брук.

Она предложила внести в программу «сексуального образования» для несовершеннолетних изменения, предусматривающие привлечение детей в возрасте от пяти до 12 лет к лекциям по половому воспитанию. Примечательно, что лекции по сексуальному просвещению, а также новые методические рекомендации по вопросам преподавания были разработаны Советом по сексуальной информации и просвещению США (SIECUS), который активно поддерживает пропаганду ЛГБТ-движения.

Уроки будут обязательными для всех детей. Их планируют обучать не только точным названиям частей человеческого тела, но и прививать им прогрессивные идеи о подвижной гендерной идентичности. Кроме того, неокрепшие умы научат мастурбации, расскажут о гибких гендерных возможностях, а также проинструктируют, как правильно принимать блокаторы гормонов для избегания «неправильного полового созревания».

This program includes a model curriculum for K-12 that is suitable by age, based on cognitive, emotional, and behavioral capacity, and which has been developed in collaboration with parents, PTAs, and educators across the state. — NYS Senator Samra Brouk (@SenatorBrouk) March 8, 2021

В программе обучения лекции о «гомосексуальных, асексуальных и пансексуальных» идентичностях, уроки по использованию противозачаточных средств, консультации по «интимному здоровью», включая аборты.

По мнению Брук, подобные реформы в системе полового воспитания «необходимы для того, чтобы научить детей уважению к другим».

Более того, сенатор убеждена, что новая программа сексуального просвещения поможет в борьбе с насилием и домогательствами.

«Я очень обеспокоена неприемлемо высоким уровнем насилия, частыми случаями сексуальных домогательств, а также регулярными издевательствами и насмешками в социальных сетях. Мы должны дать следующему поколению все необходимые навыки для того, чтобы наше общество процветало», — объявила она.

Пока демократы в Сенате Нью-Йорка не решили приняться за умы несовершеннолетних, штат жил спокойно – ни о каких законах об обязательном сексуальном образовании для детей и речи не шло. В школах детям до четвертого класса рассказывали только об опасных вирусах и болезнях, передающихся половым путем, без упоминания о сексуальных контактах. Родители, по сути, сами выбирали, в каком возрасте их ребенок узнает об интимной жизни.

Либеральная часть американского общества от законопроекта была просто в восторге. По мнению сторонников новой этики, предложенная демократами программа детского сексуально просвещения учит детей выявлять абьюзивные отношения, бороться с травлей в учебных заведениях, а также определять преподавателей, склонных к педофилии.

As a mom of three I ???? agree. We need this important curriculum. Thank you for your leadership on this!!! — Sarah Clark (@sarahhartclark) March 8, 2021

Thank you, @SenatorBrouk, for your leadership! I wish I had the opportunity to participate in these lessons as a student and I’m grateful my daughter will have a chance to get this education. — Kate Austin Stanford (@KateV_Austin) March 9, 2021

В поддержку демократов и леволибералов выступили ученые из американского Государственного университета Монклера. После специальных исследований они заявили, что уроки полового воспитания в раннем возрасте «снижают вероятность совершения сексуального насилия» в будущем.

По мнению детского психолога Кели Рабенштейн Донохо, компания SEICUS придерживается правильных стандартов в вопросе воспитания несовершеннолетних:

«Программа касается всех аспектов сексуального развития человека и взаимоотношений между людьми. Она способствует открытому общению на неудобные темы. Эти знания призваны защитить детей».

Не понравился «прогрессивным» только один пункт: сторонники сексуально просвещения дошкольников сомневаются, стоит ли учить детей применению гормональных лекарств, которые оказывают непосредственное влияние на репродуктивную функцию человека, а также на развитие заболеваний, связанных с гормональным фоном.

В свою очередь американские родители, придерживающиеся консервативных взглядов в воспитании детей, были справедливо возмущены предложением Самры Брук. По их мнению, новая программа с ранних классов призвана убедить несовершеннолетних в том, что в течение жизни они способны быть кем угодно, меняя пол.

5 yr olds need to know about gender identity? 8 yr olds need to know about hormone blockers? 11 yr olds need to know anal sex? You represent the people of your district. How do they feel about that? How did you get voted in? You’re demented! — Gregory P. (@Grgythgrt) March 10, 2021

Let our kids be kids & leave the sex ed to the parents/a doctor if the parent chooses that.. The school system is failing our kids and instead of trying to improve reading, writing and math scores your worried about teaching them about sex acts.. Your a sicko — Cassie Gonzalez (@CassieG38997790) March 9, 2021

Сэм Пироццоло, возглавляющий Союз родителей города Нью-Йорка, прокомментировал предложения членов Демократической партии США:

«Конституция штата гарантирует базовое образование, но нигде не сказано, что мы должны подготовить наших детей к смене пола. У нас есть школы, где 95% детей не умеют читать или не знают математику на надлежащем уровне. А они хотят обсуждать с детьми эти сложные вопросы социальной справедливости? Это чушь».

Против законопроекта высказались и отдельные республиканские политики. В частности, член комитета штата Нью-Йорк Майкл Рейли заявил, что программа, предложенная демократами «вызывает много вопросов», в связи с чем будет передана на специальную проверку.

Неуместным законопроект показался и адвокату по семейному праву Кену Джуэллу, дети которого посещают государственные школы Нью-Йорка.

«Это вещи, которые дети в возрасте еще не могут понять», — просто заявил он.

Джуэлл добавил, что не против того, чтобы детей обучали тому, как важно иметь личное пространство и уметь защищаться от действий педофилов. Однако, по его мнению, законопроект Самры Брук «заходит слишком далеко»:

«Как отец, я хочу, чтобы мой ребенок был достаточно осведомлен, что такое хорошо, а что такое плохо. Но я не хочу вкладывать в его голову знания, которые забирают у него детство».

По утверждению демократов, законопроект призван «бороться со злом». Однако в реальности он предназначен только для одного: воспитания послушного, лояльного и мыслящего «как надо» электората. Существует ли лучший способ сделать это, нежели промыть мозги следующему поколению? Очевидно, нет.