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Половое просвещение для дошкольников: как Демпартия США готовит новых избирателей

Половое просвещение для дошкольников: как Демпартия США готовит новых избирателей

В 2021 году представители «прогрессивных» и левых взглядов, а также ярые сторонники Демократической партии США получили свое — на должность президента Соединенных Штатов был избран Джозеф Байден. При этом в Конгрессе демократы не только сохранили большинство в палате представителей, но и завоевали Сенат.

Игнорируя наиболее проблемные внутриполитические вопросы, администрация Байдена начала штамповать законопроекты в угоду леволибералам: в список приоритетов для американского руководства попал законопроект о выплате «репараций» афроамериканцам, а также инициатива по изменению иммиграционной системы для предоставления гражданства 11 миллионам нелегальных мигрантов.

Демократы по всей стране осознали, куда «дует ветер», поэтому решили, что пришла пора воплотить в жизнь то, о чем они очень давно мечтали: начать пропаганду «правильного» воспитания детей в школах и детских садах. Первыми в списке оказались учебные заведения штата Нью-Йорк.

Редакция Telegram-канала «Американскiй Номеръ» рассказывает, как представители демократической партии США разрушают консервативные устои в американском обществе.

Чему планируют обучать дошкольников?

Виновником разразившегося 6 марта скандала стала законодатель от Демократической партии США в Сенате штата Нью-Йорк Самра Брук.

Она предложила внести в программу «сексуального образования» для несовершеннолетних изменения, предусматривающие привлечение детей в возрасте от пяти до 12 лет к лекциям по половому воспитанию. Примечательно, что лекции по сексуальному просвещению, а также новые методические рекомендации по вопросам преподавания были разработаны Советом по сексуальной информации и просвещению США (SIECUS), который активно поддерживает пропаганду ЛГБТ-движения.

Уроки будут обязательными для всех детей. Их планируют обучать не только точным названиям частей человеческого тела, но и прививать им прогрессивные идеи о подвижной гендерной идентичности. Кроме того, неокрепшие умы научат мастурбации, расскажут о гибких гендерных возможностях, а также проинструктируют, как правильно принимать блокаторы гормонов для избегания «неправильного полового созревания».

В программе обучения лекции о «гомосексуальных, асексуальных и пансексуальных» идентичностях, уроки по использованию противозачаточных средств, консультации по «интимному здоровью», включая аборты.

По мнению Брук, подобные реформы в системе полового воспитания «необходимы для того, чтобы научить детей уважению к другим».

Более того, сенатор убеждена, что новая программа сексуального просвещения поможет в борьбе с насилием и домогательствами.

«Я очень обеспокоена неприемлемо высоким уровнем насилия, частыми случаями сексуальных домогательств, а также регулярными издевательствами и насмешками в социальных сетях. Мы должны дать следующему поколению все необходимые навыки для того, чтобы наше общество процветало», — объявила она.

Пока демократы в Сенате Нью-Йорка не решили приняться за умы несовершеннолетних, штат жил спокойно – ни о каких законах об обязательном сексуальном образовании для детей и речи не шло. В школах детям до четвертого класса рассказывали только об опасных вирусах и болезнях, передающихся половым путем, без упоминания о сексуальных контактах. Родители, по сути, сами выбирали, в каком возрасте их ребенок узнает об интимной жизни.

Как отреагировали американцы?

Либеральная часть американского общества от законопроекта была просто в восторге. По мнению сторонников новой этики, предложенная демократами программа детского сексуально просвещения учит детей выявлять абьюзивные отношения, бороться с травлей в учебных заведениях, а также определять преподавателей, склонных к педофилии.

В поддержку демократов и леволибералов выступили ученые из американского Государственного университета Монклера. После специальных исследований они заявили, что уроки полового воспитания в раннем возрасте «снижают вероятность совершения сексуального насилия» в будущем.

По мнению детского психолога Кели Рабенштейн Донохо, компания SEICUS придерживается правильных стандартов в вопросе воспитания несовершеннолетних:

«Программа касается всех аспектов сексуального развития человека и взаимоотношений между людьми. Она способствует открытому общению на неудобные темы. Эти знания призваны защитить детей».

Не понравился «прогрессивным» только один пункт: сторонники сексуально просвещения дошкольников сомневаются, стоит ли учить детей применению гормональных лекарств, которые оказывают непосредственное влияние на репродуктивную функцию человека, а также на развитие заболеваний, связанных с гормональным фоном.

В свою очередь американские родители, придерживающиеся консервативных взглядов в воспитании детей, были справедливо возмущены предложением Самры Брук. По их мнению, новая программа с ранних классов призвана убедить несовершеннолетних в том, что в течение жизни они способны быть кем угодно, меняя пол.

Сэм Пироццоло, возглавляющий Союз родителей города Нью-Йорка, прокомментировал предложения членов Демократической партии США:

«Конституция штата гарантирует базовое образование, но нигде не сказано, что мы должны подготовить наших детей к смене пола. У нас есть школы, где 95% детей не умеют читать или не знают математику на надлежащем уровне. А они хотят обсуждать с детьми эти сложные вопросы социальной справедливости? Это чушь».

Против законопроекта высказались и отдельные республиканские политики. В частности, член комитета штата Нью-Йорк Майкл Рейли заявил, что программа, предложенная демократами «вызывает много вопросов», в связи с чем будет передана на специальную проверку.

Неуместным законопроект показался и адвокату по семейному праву Кену Джуэллу, дети которого посещают государственные школы Нью-Йорка.

«Это вещи, которые дети в возрасте еще не могут понять», — просто заявил он.

Джуэлл добавил, что не против того, чтобы детей обучали тому, как важно иметь личное пространство и уметь защищаться от действий педофилов. Однако, по его мнению, законопроект Самры Брук «заходит слишком далеко»:

«Как отец, я хочу, чтобы мой ребенок был достаточно осведомлен, что такое хорошо, а что такое плохо. Но я не хочу вкладывать в его голову знания, которые забирают у него детство».

По утверждению демократов, законопроект призван «бороться со злом». Однако в реальности он предназначен только для одного: воспитания послушного, лояльного и мыслящего «как надо» электората. Существует ли лучший способ сделать это, нежели промыть мозги следующему поколению? Очевидно, нет.

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