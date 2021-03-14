Грузчика из Кингисеппа после пьяного застолья ограбил собутыльник

Санкт-Петербург, 14 марта. Житель Кингисеппа стал фигурантом уголовного дела о грабеже. Он силой отобрал имущество у знакомого, к которому пришел в гости.

Пострадавший сам пригласил подозреваемого в свою квартиру с целью совместного распития алкоголя. В ходе пьяного застолья гость силой отобрал у хозяина 28 тыс. рублей, банковскую карту и мобильный телефон.

Стражи порядка задержали злоумышленника спустя несколько часов после того, как получили заявление. Теперь мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о грабеже.

Ранее РИАМО сообщал о краже портмоне на востоке Москвы. С банковских карты, которые находились в кошельке, злоумышленник вывел более 600 тыс. рублей.