Мужчину с пулевыми ранениями госпитализировали после стрельбы в Благовещенске

Благовещенск, 14 марта. Врачи осмотрели доставленного в больницу 28-летнего мужчину, который пострадал в ходе стрельбы в клубе в Благовещенске. Ему диагностированы пулевые ранения.

По данным источника ФАН в правоохранительных органах, медики приняли решение о госпитализации 28-летнего Саида У. Также сообщается, что местная полиция получила сигнал о происшествии, проводится проверка.

По неофициальным данным, в клубе на Пионерской улице прозвучали три выстрела. Пользователи соцсетей подчеркивали, что после пальбы были хорошо видны следы крови на стенах и перилах. Сотрудники полиции проводят проверку по факту ночного инцидента. По их данным, стрельба велась рядом с клубом, сообщал ФАН.