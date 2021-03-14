Панкратов-Черный рассказал, как снималась постельная сцена с Сотниковой

Москва, 14 марта. Народный артист России Александр Панкратов-Черный откровенно рассказал, как снималась постельная сцена с актрисой Верой Сотниковой, которая в свое время «наделала много шума».

По его словам, с площадки выгнали всю съемочную группу, кроме оператора, а актерам поставили условие снять с себя всю одежду. Коллеги артистов при этом все равно умудрилась понаблюдать за процессом.

«То Верочка на мне, то я на ней. Я ложусь, Вера садится на меня голая. Режиссер требовал, чтобы снимались без трусов», — вспомнил Панкратов-Черный в беседе с Лерой Кудрявцевой.

Актер добавил, что эротические кадры повергли его мать в настоящий шок. Женщина, как обычно, пришла в кинотеатр с подругами, чтобы посмотреть новую работу сына, и села в первый ряд.

«Потом письмо пришло от мамы, она писала: «Я же тебе говорила не ходить в артисты, там же развратники одни»», — поделился он в шоу «Секрет на миллион».

Панкратов-Черный признался, что, как и многие, хотел поухаживать за Сотниковой, но актриса оказалась «женщиной серьезной и глупостей себе не позволяла».

Рассказал актер и о съемках фильма «Жестокий романс». По словам Панкратова-Черного, режиссер Эльдар Рязанов пожалел, что взял на главную роль Ларису Гузееву.